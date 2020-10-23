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Факты / Мир

Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения может попросить РФ ввести миротворцев

В случае эскалации боевых действий и их переноса на границу Армении и Азербайджана, Ереван может обратиться за помощью к России.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Интерфаксу.

В Нагорном Карабахе может быть проведена контртеррористическая операция, в чем может быть заинтересована также Россия.

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— Мы уже проинформировали наших коллег по ОДКБ о текущей ситуации. Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, имеет перед Арменией в сфере безопасности, — заявил Пашинян.

Пашинян видит компромисс в том, что в Карабах зайдут российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что не против введения миротворцев в регион, но на своих условиях.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе всю ночь продолжались боевые действия — на Агдеринському, Физули-Гадрут-Джебраильский и Губадлинському направлениях.

Обострение между сторонами началось 27 сентября и уже стало крупнейшим после окончания Карабахской войны 1994 года.

Источник: Интерфакс

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