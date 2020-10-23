Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения может попросить РФ ввести миротворцев

В случае эскалации боевых действий и их переноса на границу Армении и Азербайджана, Ереван может обратиться за помощью к России.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Интерфаксу.
В Нагорном Карабахе может быть проведена контртеррористическая операция, в чем может быть заинтересована также Россия.
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— Мы уже проинформировали наших коллег по ОДКБ о текущей ситуации. Россия заявила, что Москва будет верна договорным обязательствам, имеет перед Арменией в сфере безопасности, — заявил Пашинян.
Пашинян видит компромисс в том, что в Карабах зайдут российские миротворцы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что не против введения миротворцев в регион, но на своих условиях.
Ситуация в Нагорном Карабахе
В зоне конфликта в Нагорном Карабахе всю ночь продолжались боевые действия — на Агдеринському, Физули-Гадрут-Джебраильский и Губадлинському направлениях.
Обострение между сторонами началось 27 сентября и уже стало крупнейшим после окончания Карабахской войны 1994 года.