Швейцария ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране вводят комендантский час, который затронет работу заведения общественного питания.
Новые ограничения начнут действовать с 29 октября.
Бары, кафе и рестораны в стране не будут работать с 23.00 до 6.00. При этом правительство не определило срок окончания действия этого запрета.
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Также в стране вводят обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях, общественном транспорте и на территориях, которые прилегают к магазинам и заведениям общепита.
Защитные средства нужно будет носить в офисах и даже на открытом воздухе в местах, где много людей.
Ужесточение карантина в Европе
С середины октября ряд европейских стран сообщили об усилении карантина.
Среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Болгария, Чехия, Польша, Словакия.
28 октября глава Европейского совета заявил, что странам ЕС нужно определиться с общими правилами карантина, самоизоляции и тестирования. Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.
Источник: The Local