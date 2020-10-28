Швейцария ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В стране вводят комендантский час, который затронет работу заведения общественного питания.

Новые ограничения начнут действовать с 29 октября.

Бары, кафе и рестораны в стране не будут работать с 23.00 до 6.00. При этом правительство не определило срок окончания действия этого запрета.

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Также в стране вводят обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях, общественном транспорте и на территориях, которые прилегают к магазинам и заведениям общепита.

Защитные средства нужно будет носить в офисах и даже на открытом воздухе в местах, где много людей.

Ужесточение карантина в Европе

С середины октября ряд европейских стран сообщили об усилении карантина.

Среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Болгария, Чехия, Польша, Словакия.

28 октября глава Европейского совета заявил, что странам ЕС нужно определиться с общими правилами карантина, самоизоляции и тестирования. Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Local