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Факти / Світ

Маски в офісах і обмеження роботи барів: у Швейцарії посилюють карантин

Швейцарія посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. У країні запроваджують комендантську годину, яка торкнеться роботи закладів громадського харчування.

Нові обмеження розпочнуть діяти з 29 жовтня.

Бари, кафе і ресторани в країні не будуть працювати з 23.00 до 6.00. Водночас уряд не визначив термін закінчення дії цієї заборони.

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Також у країні запроваджують обов’язковий масковий режим у всіх закритих приміщеннях, громадському транспорті та на територіях, які прилягають до магазинів і закладів громадського харчування.

Захисні засоби потрібно буде носити в офісах і навіть на відкритому повітрі у місцях, де багато людей.

Посилення карантину у Європі

З середини жовтня низка європейських країн повідомила про посилення карантину.

Серед них – Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Болгарія, Чехія, Польща, Словаччина.

28 жовтня голова Європейської ради заявив, що країнам ЄС потрібно визначитися з загальними правилами карантину, самоізоляції і тестування. Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Local

Фото: Dreamstime

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