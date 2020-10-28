Швейцарія посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. У країні запроваджують комендантську годину, яка торкнеться роботи закладів громадського харчування.

Нові обмеження розпочнуть діяти з 29 жовтня.

Бари, кафе і ресторани в країні не будуть працювати з 23.00 до 6.00. Водночас уряд не визначив термін закінчення дії цієї заборони.

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Також у країні запроваджують обов’язковий масковий режим у всіх закритих приміщеннях, громадському транспорті та на територіях, які прилягають до магазинів і закладів громадського харчування.

Захисні засоби потрібно буде носити в офісах і навіть на відкритому повітрі у місцях, де багато людей.

Посилення карантину у Європі

З середини жовтня низка європейських країн повідомила про посилення карантину.

Серед них – Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Болгарія, Чехія, Польща, Словаччина.

28 жовтня голова Європейської ради заявив, що країнам ЄС потрібно визначитися з загальними правилами карантину, самоізоляції і тестування. Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Local