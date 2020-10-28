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Факти / Світ

Покарання за протест: у Білорусі студентів відраховують з ВУЗів

У Білорусі відрахували 18 студентів з університету культури та мистецтв. Вони взяли участь у загальнонаціональному протесті проти режима президента Олександра Лукашенка.

Студентам вже повідомили про відрахування. Вони не зможуть потрапити в університет, бо їх перепустки заблокувало керівництво. Нині вони не отримали накази про остаточне відрахування.

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Студенти стверджують, що їх не попереджали про такі методи боротьби з протестувальниками.

Відомо, що студентів відраховують у Білоруському національному технічному університеті та Білоруському державному університеті фізичної культури. Трьом студентам офіційно видали накази про відрахування.

27 жовтня Лукашенко погрожував студентам відрахуванням. Він озвучив пропозицію відправити деяких студентів-протестувальників в армію, а інших залишити на вулиці.

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк

26 жовтня розпочався загальнонаціональний страйк Білорусі. Термін ультиматуму, який оголосила Тихановська владі Білорусі, закінчився. Лукашенко не виконав його умови. У зв’язку з цим, на вулиці Білорусі вишли понад 100 тис. людей.

Джерело: Єврорадіо

Фото: Dreamstime

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