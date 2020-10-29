Журналісти Euronews дивом врятувалися під час ракетного обстрілу, коли вони знімали сюжет у зоні бойових дій за Нагірний Карабах.
Зазначається, що інцидент стався в районі села Мадагіз, яке перейшло під контроль Азербайджану.
На кадрах, які зняв відеореєстратор в авто журналістів, видно, що протитанкова ракета пролітає дуже близько над позашляховиком.
Внаслідок рикошету машина, яка везла журналістів, отримала незначні ушкодження, але ніхто з людей не постраждав.
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32-й день боїв за Нагірний Карабах
Уже 32-й день тривають бої за Нагірний Карабах між арміями Вірменії та Азербайджану.
Вчора, 28 жовтня, Баку звинуватив Єреван у вбивстві 21 людини та пораненні десятків мирних жителів внаслідок ракетного удару поблизу Нагірного Карабаху.
Вірменія негайно заперечила теракт і також звинуватила азербайджанські сили у нових смертельних ударах у бік цивільних районів Карабаху.
Останні напади відбулися, незважаючи на домовленість про перемир’я, яка була зірвана одразу за декілька хвилин після набрання чинності.
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