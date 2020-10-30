Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв скаргу російського політика Олексія Навального на відмову поліції Томська в порушенні кримінальної справи щодо його отруєння.

Про це повідомила адвокат опозиціонера Ольга Михайлова.

Вона зазначила, що в даному випадку Навальний вимагає визнати порушення статті 2 Європейської конвенції (право на життя).

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– До 2 листопада ми доповнюємо формуляр заяви з урахуванням відмов у порушенні кримінальної справи в Росії і відсутності будь-якого розслідування. Є факт отруєння і застосування сильної хімічного забороненої речовини, але в нашій країні хоч щось робити з цього приводу не збираються, – додала вона.

Отруєння Навального

20 сеорпня Олексію Навальному стало зле у літаку, коли він повертався з Томська у Москву. Борт вимушено посадили в Омську, де політика термінового госпіталізували.

Через кілька днів опозиціонера перевезли у німецьку клініку Шаріте. У Німеччині фахівці зробили експертизу, результати якої показали, що Навального отруїли Новачком – забороненою нервово-паралітичною речовиною.

На думку політика, це зробили за наказом Володимира Путіна.

Навальний заявив, що готується повернутися в Росію, проте боїться повторного отруєння.

Джерело: МБХ медиа