На референдуме граждане Новой Зеландии проголосовали за легализацию эвтаназии.

Предварительные результаты показали, что 65,2% избирателей поддержали вступление в силу закона 2019 года об эвтаназии.

Результаты, объявленные в пятницу, не включают около 480 тыс. специальных голосований, включая зарубежные бюллетени, поэтому окончательный результат будет после 6 ноября. Но при такой сильной поддержке решение не изменится.

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Это даст разрешение на эвтоназию неизлечимо больным людям, которым осталось жить менее шести месяцев, если это будет одобрено двумя врачами.

Своим решением Новая Зеландия присоединится к небольшой группе стран, включая Нидерланды и Канаду, в которых разрешена эвтаназия.

В Нидерландах правительство утвердило план легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного до 12 лет.

Пока в стране за обязательным согласием пациента и родителей разрешена эвтаназия детей, которым уже исполнилось 12 лет, а также, после согласия родителей, младенцев до года.