На референдумі громадяни Нової Зеландії проголосували за легалізацію евтаназії.

Попередні результати показали, що 65,2% виборців підтримали набуття чинності закону 2019 року про евтаназію.

Результати, оголошені в п’ятницю, не включають близько 480 тис. спеціальних голосувань, зокрема закордонні бюлетені, тому остаточний результат буде після 6 листопада. Але за такою сильною підтримкою рішення не зміниться.

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Це дасть дозвіл на евтоназію невиліковно хворим людям, яким залишилося жити менше шести місяців, якщо це буде схвалено двома лікарями.

Своїм рішенням Нова Зеландія приєднається до невеликої групи країн, зокрема Нідерландів і Канади, в яких дозволена евтаназія.

У Нідерландах уряд затвердив план легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей від одного до 12 років.

Поки в країні за обов’язковою згодою пацієнта та батьків дозволена евтаназія дітей, яким вже виповнилося 12 років, а також, за згодою батьків, немовлят до року.