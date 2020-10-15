В Нидерландах правительство утвердило план легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного до 12 лет.
Об этом сообщил министр здравоохранения Хуго де Йонга.
Пока в Нидерландах с обязательным согласием пациента и родителей разрешена эвтаназия детей, которым уже исполнилось 12 лет, а также, после согласия родителей, младенцев до года.
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Хуго де Йонга отметил, что действующие законы не нужно будет менять. Врачей просто освободят от уголовного преследования.
Для проведения эвтаназии потребуется согласие родителей, а также не менее двух врачей. Процедуру проводить только тем детям, которые имеют смертельную болезнь и нестерпимую боль.
Эвтаназия — умышленное лишение жизни больного с целью облегчения его страданий.
В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворял пациенток
Нидерландский врач-гинеколог в течение почти 10 лет занимался тайным оплодотворением своих пациенток во время ЭКО.
Клиника, где работал мужчина, публично признала такие действия аморальными, но наказать его не возможно.