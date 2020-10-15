В Нидерландах правительство утвердило план легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного до 12 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Хуго де Йонга.

Пока в Нидерландах с обязательным согласием пациента и родителей разрешена эвтаназия детей, которым уже исполнилось 12 лет, а также, после согласия родителей, младенцев до года.

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Хуго де Йонга отметил, что действующие законы не нужно будет менять. Врачей просто освободят от уголовного преследования.

Для проведения эвтаназии потребуется согласие родителей, а также не менее двух врачей. Процедуру проводить только тем детям, которые имеют смертельную болезнь и нестерпимую боль.

Эвтаназия — умышленное лишение жизни больного с целью облегчения его страданий.

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