PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

В Нидерландах планируют разрешить эвтаназию для детей до 12 лет

В Нидерландах правительство утвердило план легализации эвтаназии для неизлечимо больных детей от одного до 12 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Хуго де Йонга.

Пока в Нидерландах с обязательным согласием пациента и родителей разрешена эвтаназия детей, которым уже исполнилось 12 лет, а также, после согласия родителей, младенцев до года.

Читайте: Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Хуго де Йонга отметил, что действующие законы не нужно будет менять. Врачей просто освободят от уголовного преследования.

Для проведения эвтаназии потребуется согласие родителей, а также не менее двух врачей. Процедуру проводить только тем детям, которые имеют смертельную болезнь и нестерпимую боль.

Эвтаназия — умышленное лишение жизни больного с целью облегчения его страданий.

В Нидерландах гинеколог тайно оплодотворял пациенток

Нидерландский врач-гинеколог в течение почти 10 лет занимался тайным оплодотворением своих пациенток во время ЭКО.

Клиника, где работал мужчина, публично признала такие действия аморальными, но наказать его не возможно.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх