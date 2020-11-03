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Факты / Происшествия

После теракта в Вене Австрия закрывает все синагоги и кошерные заведения

После теракта в Вене, который произошел вечером 2 ноября, власти Австрии приняли решение закрыть все синагоги. Также под запретом еврейские заведения общественного питания, школы и супермаркеты в столице.

Меры безопасности усилены по всей стране. Кроме того, прихожан призывают оставаться дома.

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Стрельба в столице Австрии

Вечером 2 ноября произошел теракт в Вене. Семь человек напали на здание синагоги и начали стрельбу. Пока известно о четырех погибших — двух женщинах и двух мужчинах, по меньшей мере 14 человек получили ранения.

В стране объявили траур на три дня. Также удалось установить личность одного из стрелков, которого убили.

Им оказался 20-летний мужчина албанского происхождения. Известно, что он входил в группировку исламистов, которые намеревались участвовать в войне в Сирии.

Источник: Volksblatt

Фото: Pixabay

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