Після теракту у Відні Австрія закриває усі синагоги та кошерні заклади

Після теракту у Відні, який стався увечері 2 листопада, влада Австрії ухвалила рішення закрити усі синагоги. Також під забороною єврейські заклади харчування, школи та супермаркети у столиці.

Заходи безпеки посилено у всій країні. Крім того, парафіян закликають залишатися вдома.

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Стрілянина у столиці Австрії

Увечері 2 листопада стався теракт у Відні. Семеро осіб напали на будівлю синагоги та розпочали стрілянину. Наразі відомо про чотирьох загиблих – дві жінки та два чоловіки, щонайменше 14 людей поранено.

У країні оголосили жалобу на три дні. Також вдалося встановити особистість одного з стрільців, якого вбили.

Ним виявився 20-річний чоловік албанського походження. Відомо, що він входив до угрупування ісламістів, які мали намір брати участь у війні у Сирії.

Джерело: Volksblatt