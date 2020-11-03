На выборах президента США, которые проходят 3 ноября, более 100 млн избирателей отдали свои голоса до даты голосования.

Об этом свидетельствует исследование, которое провели CNN, Edison Research and Catalist.

Это количестве граждан — более 47% зарегистрированных избирателей в США.

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По информации СМИ, в 21 штате и в Вашингтоне уже проголосовало более половины американцев.

Выборы в США

3 ноября граждане США избирают нового главу государства.

В гонке за президентское кресло участвуют действующий лидер страны Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден.

По результатам опросов, проведенных ранее, демократа готово было поддержать большее количество избирателей. Подробнее о выборах президента США читайте на Фактах ICTV.