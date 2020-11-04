В Великобритании, а именно в округе Кент, британская винокурня Anno Spirits выпустила джин с 95% крепкости. Он получил титул самого крепкого джина в мире.

Anno Spirits перегнал прошлого лидера — джин Scotland’s Twin River Distiller. Его крепкость составила 77%.

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Дегустаторы утверждают, что джин Anno Spirits Extreme 95 имеет мощный можжевеловый аромат, а послевкусие отдает цитрусовыми. На вид он кристально чистый.

Представители бренда отметили преимущество такого джина — алкоголь тратиться меньше, потому что он крепкий. Достаточно смешать 7 граммов с тоником, чтобы получить хороший и экономный напиток.

— Нужно было много экспериментов и опыта, но мы гордимся достигнутым — сказал соучредитель The Spirits Business доктор Энди Ризона.

Джин Anno Spirits Extreme 95 продается в упаковке, где вместе с бутылкой алкоголя есть 200 мл мерный стакан, чтобы потребитель смог достичь точного соотношения джина и тоника.

Стоимость одной бутылки самого крепкого алкоголя — $39.

Алкоголь полезен для человека — исследование

Исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что алкоголь может быть полезен для человека. Употребление двух алкогольных напитков в день может замедлить снижение умственной активности с возрастом.

Ученые обнаружили, что люди, которые регулярно употребляли алкоголь — до двух раз в день — имели на треть меньшую вероятность снижения когнитивной функции по сравнению с теми, кто употребляет чай.

Авторы заметили, что оптимальное потребление составляет от 10 до 14 напитков в неделю, но заявили, что результаты не означают, что те, кто пьет меньше, должны увеличить свое потребление.

Источник: Forbes

Фото: Anno Spirits