У Великій Британії, а саме в окрузі Кент, британська винокурня Anno Spirits випустила джин з 95% міцністю. Він отримав титул найміцнішого джину у світі.

Anno Spirits перегнав минулого лідера джин Scotland’s Twin River Distiller. Його міцність склала 77%.

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Дегустатори стверджують, що джин – Anno Spirits Extreme 95 має потужний ялівцевий аромат, а післясмак віддає цитрусом. На вигляд він кришталево чистий.

Представники бренду зазначили перевагу такого джину – алкоголь витрачатиметься менше, бо він міцний. Достатньо буде змішати 7 грамів з тоніком, аби отримати гарний і економний напій.

– Потрібно було багато експериментів та досвіду, але ми пишаємось досягнутим – сказав співзасновник The Spirits Business доктор Енді Різон.

Джин Anno Spirits Extreme 95 продається в упаковці, де разом з поляшкою алкоголю є мірний стакан на 200 мл, аби споживач зміг досягнути точного співвідношення джину і тоніка.

Вартість однієї пляшки найміцнішого алкоголю – $39.

Алкоголь корисний для людини – дослідження

Дослідники з Університету Джорджії дослідили, що алкоголь може бути корисним для людини. Вживання двох алкогольних напоїв на день може сповільнити зниження розумової активності з віком.

Вчені виявили, люди, які регулярно вживали алкоголь – до двох разів на день – мали на третину меншу ймовірність зниження когнітивної функції в порівнянні з тими, хто вживає чай.

Автори виявили, що оптимальне споживання становить від 10 до 14 напоїв на тиждень, але заявили, що результати не означають, що ті, хто п’є менше, повинні збільшити своє споживання.

Джерело: Forbes

Фото: Anno Spirits