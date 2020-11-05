Виктория Спарц: биография украинки, ставшей конгресменом в США

В Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии попала 42-летняя Виктория Спарц. Она уроженка города Носовка Черниговской области.

В политику США Спарц пошла с середины 2000-х годов. В 2017 году стала сенатором штата Индиана от города Ноблесвилл, округ Гамильтон.

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Биография Спарц

Виктория закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

В 2000 году переехала в США. Получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Преподавала в бизнес-школе Келли этого же университета.

Параллельно стала главным должностным лицом по финансам Службы прокурора Индианы.

Также является председателем Республиканской партии округа Гамильтон.

Украинка стала сенатором в Индиане впервые в истории США.

Семья Виктории Спарц

Виктория вышла замуж за американца Джейсона Спарца в 2000 году. У них есть две дочери — 13-летняя Анна-Лилиана и 12-летняя Виктория-Ингрид.

Семья владеет недвижимостью и занимается фермерским бизнесом.

Спарц раз в год приезжает в Носовку, где похоронен ее отец и до недавнего времени жили дедушка и бабушка. Мать живет в США.

Выборы в США

3 ноября в США прошли выборы. Американцы выбирали президента и вице-президента страны, более трети Сената (35 из 100 мест), весь состав Палаты представителей (435 конгрессменов). Также голосуют за губернаторов в 13 штатах.

Результаты выборов будут известны до начала декабря.

Фото: spartzforcongress.com