Вікторія Спарц: біографія українки, яка стала конгресменом у США

У Палату представників Конгресу США від Республіканської партії потрапила 42-річна Вікторія Спарц. Вона уродженка міста Носівка Чернігівської області.

У політику США Спарц пішла з середини 2000-х років. У 2017 році стала сенатором штату Індіана від міста Ноблесвілл, округ Гамільтон.

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Біографія Спарц

Вікторія закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю економіст.

У 2000 році переїхала до США. Отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани. Викладала у бізнес-школі Келлі цього ж університету.

Паралельно стала головним посадовцем з фінансів Служби прокурора Індіани.

Також є головою Республіканської партії округу Гамільтон.

Українка стала сенатором вперше в історії США.

Родина Вікторії Спарц

Вікторія одружилась з американцем Джейсоном Спарцом у 2000 році. У них є дві доньки – 13-річна Анна-Ліліана і 12-річна Вікторія-Інгрід.

Родина володіє нерухомістю та займається фермерським бізнесом.

Спарц раз у рік приїжджає у Носівку, де похований її батько та донедавна жили дідусь та бабуся. Мати живе у США.

Вибори у США

3 листопада у США пройшли вибори. Американці обирали президента й віце-президента країни, понад третину Сенату (35 зі 100 місць), весь склад Палати представників (435 конгресменів). Також голосують за губернаторів у 13 штатах.

Результати виборів будуть відомі до початку грудня.

Фото: spartzforcongress.com