Штаб Трампа подал третий иск в суд из-за подсчета голосов на выборах в США

Штаб Дональда Трампа обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия.

Это третий подобный иск в ходе выборов, сообщает CNN.

В Трампа считают, что наблюдателям от Республиканской партии не оказали должной полного доступа к процедуре раскрытия урн с бюллетенями и подсчета бюллетеней.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

В штате осталось подсчитать около 200 тыс. Бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена. Штат с 1992 года голосует исключительно за республиканцев.

Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в штате Мичиган было большое число тайно брошенных бюллетеней.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020