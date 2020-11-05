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Факты / Мир

Штаб Трампа подал третий иск в суд из-за подсчета голосов на выборах в США

Штаб Дональда Трампа обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия.

Это третий подобный иск в ходе выборов, сообщает CNN.

В Трампа считают, что наблюдателям от Республиканской партии не оказали должной полного доступа к процедуре раскрытия урн с бюллетенями и подсчета бюллетеней.

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В штате осталось подсчитать около 200 тыс. Бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена. Штат с 1992 года голосует исключительно за республиканцев.

Заявление Трампа

Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в штате Мичиган было большое число тайно брошенных бюллетеней.

— Мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно брошенных бюллетеней, об этом широко сообщалось, — написал Трамп.

Иски от Трампа

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов за недостаточный доступ наблюдателей к процессу.

Штаба президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн, заявил представитель штаба Билл Степин.

Источник: CNN

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