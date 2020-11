Штаб Трампа подав третій позов до суду через підрахунок голосів на виборах у США

Штаб Дональда Трампа звернулася до суду з вимогою призупинити підрахунок голосів в штаті Джорджія.

Це третій подібний позов в ході виборів, повідомляє CNN.

У Трампа вважають, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної повного доступу до процедури розкриття урн з бюлетенями та підрахунку бюлетенів.

В штаті залишилося підрахувати близько 200 тис. бюлетенів. За попередніми даними, Трамп там незначно випереджає Байдена. Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.

Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що у штаті Мічиган було велике число таємно вкинутих бюлетенів.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020