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Штаб Трампа подав третій позов до суду через підрахунок голосів на виборах у США

Штаб Дональда Трампа звернулася до суду з вимогою призупинити підрахунок голосів в штаті Джорджія.

Це третій подібний позов в ході виборів, повідомляє CNN.

У Трампа вважають, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної повного доступу до процедури розкриття урн з бюлетенями та підрахунку бюлетенів.

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В штаті залишилося підрахувати близько 200 тис. бюлетенів. За попередніми даними, Трамп там незначно випереджає Байдена. Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.

Заява Трампа

Дональд Трамп у своєму Twitter написав, що у штаті Мічиган було велике число таємно вкинутих бюлетенів.

– Ми заявляємо про перемогу в штаті Мічиган, якби там насправді не було великого числа таємно вкинутих бюлетенів, про це широко повідомлялося, – написав Трамп.

Позови від Трампа

Передвиборчий штаб Дональда Трампа звернувся в суд штату Мічиган з вимогою призупинити підрахунок голосів через недостатній доступ спостерігачів до процесу.

Штабу президента Трампа не забезпечили достатній доступ до місць підрахунку голосів, щоб спостерігати за відкриттям виборчих урн, заявив представник штабу Білл  Степін.

Джерело: CNN

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