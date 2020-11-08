Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль Шуши — ключевого города в Нагорном Карабахе.

Об этом он сообщил в своем обращении к нации.

— Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу.

Шуша расположена в 11 километре от столицы непризнанной Карабахской республики Степанакерта.

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В то же время, в Армении не подтверждают заявление президента Азербайджана.

— В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам, — написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Утром Армения заявила, что армия Азербайджана наносит удары по жилым кварталам Степанакерта. О пострадавших не сообщается, но город подвергся значительным разрушениям.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Источник: Azer Taq