Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль Шуші – ключового міста в Нагірному Карабасі.

Про це він повідомив у своєму зверненні до нації.

– Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу.

Шуша розташована за 11 кілометрі від столиці невизнаної Карабаської республіки Степанакерта.

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Водночас, у Вірменії не підтверджують заяву президента Азербайджану.

– У Шуші бої тривають. Чекайте і вірте нашим військам, – написав представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян.

Вранці Вірменія заявила, що армія Азербайджану завдає ударів по житлових кварталах Степанакерта. Про постраждалих не повідомляється, але місто зазнало значних руйнувань.

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація.

Джерело: Azer Taq