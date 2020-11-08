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Факты / Мир

Стоят, держа руки вверх: в Беларуси задержали более 700 протестующих

В воскресенье, 8 ноября, в Минске и других городах Беларуси произошли массовые задержания людей, которые вышли на протесты против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

За день силовики задержали 725 человек, сообщил правозащитный центр Весна.

Среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса Мисс Беларусь — 2008 Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

Беларусские СМИ опубликовали кадры, на которых задержанные, которых доставили в Советсткое РУВД Минска днем, стоят во внутреннем дворике, держа руки поднятыми вверх.

Стоят, держа руки вверх: в Беларуси задержали более 600 протестующих

Позже появилось видео, на котором протестующие также стоят у стены, но уже в темное время суток.

Читайте: Беларусь стала ядерной державой — Лукашенко

Протесты сегодня

8 ноября продолжились акции протеста в Беларуси, но в этот раз силовики не дали людям собраться в многотысячную колонну.

В сети появилось множество видео, на которых неизвестные в балаклавах жестко задерживают демонстрантов.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by

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