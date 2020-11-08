Стоять, тримаючи руки вгору: в Білорусі затримали понад 600 протестувальників

У неділю, 8 листопада, в Мінську та інших містах Білорусі відбулися масові затримання людей, які вийшли на протести проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

За день силовики затримали 725 осіб, повідомив правозахисний центр Весна.

Серед затриманих є журналісти, білоруська модель, переможниця конкурсу Міс Білорусь – 2008 Ольга Хіженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін.

Білоруські ЗМІ опублікували кадри, на яких затримані, яких доставили до Радянського РУВС Мінська вдень, стоять у внутрішньому дворику, тримаючи руки піднятими вгору.

Пізніше з’явилося відео, на якому учасники протесту також стоять біля стіни, але вже в темний час доби.

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Протести сьогодні

8 листопада продовжилися акції протесту в Білорусі, але цього разу силовики не дали людям зібратися в багатотисячну колону.

У мережі з’явилося безліч відео, на яких невідомі в балаклавах жорстко затримують демонстрантів.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by