Турция заявила о подписании с Российской Федерацией меморандума, который предусматривает создание специального мониторингового центра по перемирию в Нагорном Карабахе. В центр будут входить российские и турецкие представители.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он утверждает, что документ подписали 11 ноября.

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— Меморандум о понимании относительно общего турецко-российского центра, который мы создадим для контроля за прекращением огня, был подписан сегодня утром. Этот центр будет создан на территориях Азербайджана, освобожденных от оккупации, — отметил Эрдоган.

Президент подчеркнул, что центр будет принимать все необходимые меры, чтобы предусмотреть и остановить нарушения режима тишины в регионе. Он добавил, что такую ​​группу можно сформировать и в Сирии.

Россия официально не подтвердила заявление Эрдогана. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 ноября заявил, что президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсуждали создание мониторингового центра.

Украина поддерживает завершение военных действий в Нагорном Карабахе

Украина поддержала прекращения боевых действий в регионе Нагорного Карабаха. Заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины. Украина выступает за территориальную целостной Азербайджана, ведь сама страдает от агрессии Российской Федерации.

Источник: Anadolu