Туреччина заявила про підписання з Російською Федерацією меморандуму, який передбачає створення спеціального моніторингового центру за перемир’ям у Нагірному Карабаху. У центр входитимуть російські та турецькі представники.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він стверджує, що документ підписали 11 листопада.

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– Меморандум про розуміння щодо спільного турецько-російського центру, який ми створимо для контролю за припиненням вогню, був підписаний сьогодні вранці. Цей центр буде створено на територіях Азербайджану, звільнених від окупації, – зазначив Ердоган.

Президент наголосив, що центр вживатиме всіх необхідних заходів, аби передбачити та зупинити порушення режиму тиші у регіоні. Він додав, що таку групу можна сформувати і у Сирії.

Росія офіційно не підтвердила заяву Ердогана. Але прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков 11 листопада заявив, що президент Росії Володимир Путін та президент Азербайджану Ільхам Алієв обговорювали створення моніторингового центру.

Україна підтримує завершення військових дій у Нагірному Карабаху

Україна підтримала припинення бойових дій у регіоні Нагірного Карабаху. Заяву опублікувало Міністерство закордонних справ України. Україна виступає за територіальну цілісніть Азербайджану, адже сама потерпає від агресії Російської Федерації.

Джерело: Anadolu