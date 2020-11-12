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Факты / Мир

20 тыс. военным грозило окружение — Пашинян о причинах перемирия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае отказа подписать заявление по Карабаху его 20-тысячная армия оказалась бы в окружении.

Подписывая заявление, он знал, что ставит свою жизнь под угрозу, но пошел на риск ради спасения солдат, заявил Пашинян в обращении.

Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе — об угрозе потери Степанакерта.

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— В случае потери Степанкерта (столица Карабаха. — Ред.) упали бы Аскеран и Мардакерт (регионы Карабаха, контролируемые армией Армении. — Ред.). В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде — более 20 тыс. солдат и офицеров, которым угрожали бы смерть или плен, — заявил премьер.

Протесты в Армении

Во время протестов в Армении ограбили резиденцию премьер-министра Никола Пашиняна. Украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи.

Митинги в Ереване продолжаются с ночи 10 ноября, когда Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

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