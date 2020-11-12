Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в разі відмови підписати заяву по Карабаху його 20-тисячна армія опинилася б в оточенні.

Підписуючи заяву, знав, що ставить своє життя під загрозу, але пішов на ризик заради порятунку солдатів, заявив Пашинян у зверненні.

Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабаху – про загрозу втрати Степанакерта.

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– У разі втрати Степанкерта (столиця Карабаху. – Ред.) впали б Аскеран і Мартакерт (регіони Карабаху, які контролює армія Вірменії. – Ред.). У цьому випадку в оточенні опинилися б сім оборонних районів, в блокаді – понад 20 тис. солдатів і офіцерів, яким загрожували б смерть або полон, – заявив прем’єр.

Протести у Вірменії

Під час протестів у Вірменії пограбували резиденцію прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Вкрали комп’ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші речі.

Мітинги в Єревані тривають з ночі 10 листопада, коли Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.