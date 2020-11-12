Венецианская комиссия и Группа государств Совета Европы против коррупции (ГРЕКО) по запросу украинской стороны прорабатывают экспертные рекомендации относительно ответа на решение Конституционного суда о деятельности антикоррупционных органов.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк.

— Украина обратилась к Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции в связи с решением КСУ от 27 октября, которое может привести к свертыванию борьбы с коррупцией в нашем государстве и оказать негативное влияние на деятельность антикоррупционных органов, — сказал посол.

По словам Тарасюка, сейчас в Венецианской комиссии и ГРЕКО продолжается работа по разработке соответствующих рекомендаций для Украины.

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Кроме того представитель Украины в СЕ отметил, что за 25 лет членства Украины в Совете Европы, государство многократно обращалось к Венецианской комиссии, и она предоставила около 150 экспертных заключений, которые были направлены на гармонизацию украинского законодательства.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 УК Украины о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона О предотвращении коррупции.

КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.