Байден набирає 306 голосів після перемоги у штаті Джоджія

Обраний президент США Джо Байден переміг у Джорджії, набравши 16 голосів виборців.

Одночасно з перемогою Байдена в Джорджії, чинний президент США Дональд Трамп переміг у Північній Кароліні.

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Перемога призводить до остаточного підсумку голосів виборників – 306 голосів за Байдена і 232 голоси за Трампа.

Вибори президента у Джорджії (США)

В американському штаті Джорджія вручну провели повний перерахунок голосів на президентських виборах. Про таке рішення заявив Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

Секретар заперечив, що перерахунок голосів у штаті проводитимуть на вимогу штабу Трампа.