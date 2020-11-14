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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Джорджії вперше за 28 років переміг демократ – Байден набирає 306 голосів

Обраний президент США Джо Байден переміг у Джорджії, набравши 16 голосів виборців.

Одночасно з перемогою Байдена в Джорджії, чинний президент США Дональд Трамп переміг у Північній Кароліні.

Читайте: Результати виборів у США: Байден перемагає Трампа (ОНЛАЙН)

Перемога призводить до остаточного підсумку голосів виборників – 306 голосів за Байдена і 232 голоси за Трампа.

Байден набирає 306 голосів після перемоги у штаті Джоджія

Вибори президента у Джорджії (США)

В американському штаті Джорджія вручну провели повний перерахунок голосів на президентських виборах. Про таке рішення заявив Державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

Секретар заперечив, що перерахунок голосів у штаті проводитимуть на вимогу штабу Трампа.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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