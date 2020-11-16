Новый президент Молдовы Майя Санду намерена вести прагматический диалог со всеми странами, в частности с Украиной, США и Россией.

Об этом она заявила во время своей первой пресс-конференции после победы на выборах президента Молдовы.

Санду заявила, что Молдова будет строить настоящий баланс во внешней политике.

— Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США, — подчеркнула Санду.

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Она также поблагодарила избирателей за поддержку на выборах и заявил, что хочет стать президентом для всех.

Выборы в Молдове

Майя Санду победила на выборах в Молдове и стала новым президентом страны. По информации ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней она набрала 57,75% голосов.

За ее главного оппонента и действующего президента страны Игоря Додона проголосовали 42,51% избирателей.

Выборы президента Молдавии состоялись 15 ноября.