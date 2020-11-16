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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Баланс у зовнішній політиці: Молдова будуватиме з Україною прагматичний діалог

Новий президент Молдови Майя Санду має намір вести прагматичний діалог з усіма країнами, зокрема з Україною, США і Росією.

Про це вона заявила під час своєї першої прес-конференції після перемоги на виборах президента Молдови.

Санду заявила, що Молдова будуватиме справжній баланс у зовнішній політиці.

– Ми побудуємо справжнє баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови, і прагматичний діалог з усіма країнами, зокрема Румунію, Україну, європейські країни, Росію і США, — підкреслила Санду.

Читайте: Вибори в Молдові: що відомо про Майю Санду і як зміняться відносини з Україною

Вона також подякувала виборцям за підтримку на виборах і заявила, що хоче стати президентом для всіх.

Вибори в Молдові

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

За її головного опонента і чинного президента країни Ігоря Додона проголосували 42,51% виборців.

Вибори президента Молдови відбулися 15 листопада.

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