Компетентні органи, які відповідають за організацію та безпеку виборів у США, спростували заяви чинного президента Дональда Трампа та його прибічників про нібито масові фальсифікації під час голосування.

Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) заявило, що вибори президента, які відбулися 3 листопада, були найбільш безпечними в історії.

– Вибори, що відбулися 3 листопада, були найбільш безпечними в американській історії, – йдеться в заяві.

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CISA також стверджує, що немає жодних доказів того, що якась система голосування видалила або втратила голоси, змінила їх або якось зіпсувала.

– Хоча ми знаємо про існування безлічі необґрунтованих заяв і можливостей для дезінформації про наших виборчих процесах, ми запевняємо вас у нашій повної впевненості в безпеці і чесності виборах, і ви повинні теж бути в цьому впевнені, – додали в Агентстві.

Заява Трампа

Свою позицію агентство оприлюднило через кілька годин після того, як Дональд Трамп заявив, що один з виробників обладнання для голосування вдався до масштабних фальсифікацій.

Трамп заявив, що мільйони голосів на його користь були або видалені або перекинуті на користь демократа Джо Байдена.