Обсуждение статуса Нагорного Карабаха невозможно, поскольку официальный Баку исходит из того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

А когда речь идет о сувернитете и территориальной целостность, то это не может быть предметом переговоров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к нации пообещал не допустить создания на азербайджанских территориях второго армянского государства.

— Неоднократно говорил, что территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом переговоров. Говорил, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Говорил, что если не мирным путем, то вое нным, — заявил Алиев.

Читайте: Азербайджан позволил Армении позже вывести войска из одного района в Карабахе

Он также отметил, что не отказывается от своих слов.

— Ни о каком статусе Карабаха не может быть и речи. Есть единственное азербайджанское государство многонациональное, многоконфессиональное и прогрессивное. Представители всех религий живут нормально, в условиях мира и взаимопонимания. Армянский народ будет жить так же, у нас нет дел с армянским народом, — добавил Алиев.

Ситуация в Нагорном Карабахе

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Армения до 15 ноября 2020 возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а к 1 декабря 2020 — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

Источник: Интерфакс-Азербайджан