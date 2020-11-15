Азербайджан позволил Армении позже вывести войска из одного района в Карабахе

Армения обратилась к Азербайджану с просьбой отсрочить срок вывода войск и гражданского населения с Кельбаджарский района до 25 ноября.
Учитывая загруженность единой дороги с Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием.
Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что выход войск и населения с Агдамского и Лачинского районов будет проводиться согласно плану — до 20 ноября и 1 декабря соответственно.
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Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе
Никол Пашинян объяснил, что соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано из-за опасений попасть в окружение 25-тысячной группировке армянских войск в горах Карабаха.
Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе — об угрозе потери Степанакерта.
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