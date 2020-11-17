Обговорення статусу Нагірного Карабаху неможливо, оскільки офіційний Баку виходить з того, що Азербайджан відновив свою територіальну цілісність.

А коли йдеться про сувернітет та територіальну цілістність, то це не може бути предметом перемовин.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час звернення до нації пообіцяв не допустити створення на азербайджанських територіях другої вірменської держави.

– Неодноразово говорив, що територіальна цілісність Азербайджану не може бути предметом переговорів. Казав, що Азербайджан відновить свою територіальну цілісність. Казав, що якщо не мирним шляхом, то військовим, – заявив Алієв.

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Він також зазначив, що не відмовляється від своїх слів.

– Про жоден статус Карабаху не може йтися. Є єдина азербайджанська держава багатонаціональна, багатоконфесійна і прогресивна. Представники всіх релігій живуть нормально, в умовах миру і взаєморозуміння. Вірменський народ буде жити так само, у нас немає справи з вірменським народом, – додав Алієв.

Ситуація у Нагірному Карабаху

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарский район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією.

Джерело: Інтерфакс-Азербайджан