Азербайджан вимагатиме від Вірменії відшкодування за руйнування у Нагірному Карабаху

Влада Азербайджану вимагатиме від Вірменії відшкодування збитків, завданих вірменською стороною у районах Нагорного Карабаху.

Про це заявив президент Ільхам Алієв.

– Це центр міста Джебраїл. Все зруйновано, жодної цілої будівлі не залишили, тільки військову частину відбудували. Іншу інфраструктуру, разом із житловими будинками, школами, громадськими будівлями, все буквально зруйнували. Вони за все відповідатимуть у міжнародних судах, – наголосив президент Азербайджану.

Окрім того, він повідомив, що до країни прибудуть міжнародні організації та експерти, які будуть прораховувати завдані збитки Вірменією за останні 30 років.

Читайте: Конфлікт у Карабаху: як Вірменія та Азербайджан підписали мир та чи була капітуляція

Також Алієв зазначив, що Азербайджан домагатиметься у Вірменії відшкодування за руйнування, влаштовані вірменським населенням, що йде з Кельбаджарського району.

За його словами, там вірменській війська винищили школи, будівлі та, навіть, дерева.

Відповідно до тристоронньої заяви РФ, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада, Кельбаджарський район повинен бути переданий під контроль азербайджанській стороні до 15 листопада, потім термін передачі району був продовжений до 25 листопада.

Після ухвалення такого рішення у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що місцеві жителі, які вирішили покинути район, який переходить під контроль Азербайджану, спалюють свої будинки.

Угода про перемир’я у Нагірному Карабаху

12 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що угода про перемир’я у Нагірному Карабаху була підписана через те, що у разі відмови його 20-тисячна армія опинилася б в оточенні.

Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабаху – про загрозу втрати Степанакерта.