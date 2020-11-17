В Германии отложили запуск ветки газопровода от Северного потока-2

В Германии перенесли на три месяца запуск на полную мощность второй ветки газопровода Eugal, которым должны транспортировать газ из Северного потока-2.

Компания Gascade сообщила, что газопровод введут в эксплуатацию до апреля 2021 года. Запуск отложили из-за задержки строительства новой газовой инфраструктуры. Изначально планировалось запустить ее 1 января 2021 года.

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Первая ветвь Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год начала работу 1 января 2020 года. Полная мощность двух веток Eugal — 55 млрд куб. м. газа в год.

Сейчас этой веткой газопровода транспортируется газ из Северного потока.

Для полноценной работы Eugal, оператору необходимо достроить участок второй нитки газопровода и завершить строительство компрессорной станции Radeland 2.

Санкции против Северного потока-2

Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2 в оборонительный законопроект.

Ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами после завершения проекта.

Источник: Gascade