У Німеччині відклали запуск гілки газопроводу від Північного потоку-2

У Німеччині перенесли на три місяці запуск на повну потужність другої гілки газопроводу Eugal, яким повинні транспортувати газ з Північного потоку-2.

Компанія Gascade повідомила, що газопровід введуть в експлуатацію до квітня 2021 року. Запуск відклали через затримку будівництва нової газової інфраструктури. Спочатку планувалося запустити її 1 січня 2021 року.

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Перша гілка Eugal потужністю 30,9 млрд куб.м газу на рік почала працювати 1 січня 2020 року. Повна потужність двох гілок Eugal – 55 млрд. куб. м. газу на рік.

Зараз цією гілкою газопроводу транспортується газ з Північного потоку.

Для повноцінної роботи Eugal, оператору необхідно добудувати ділянку другої гілки газопроводу і завершити будівництво компресорної станції Radeland 2.

Санкції проти північного потоку-2

Представники Палати представників та Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Північний потік-2 в оборонний законопроект.

Обмеження торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами після завершення проекту.

Джерело: Gascade