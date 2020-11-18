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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Байден призначив ключових посадовців перехідної адміністрації

Джо Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена – Гарріс.

– Обраний президент Байден і обрана віце-президент Гарріс мають амбітний та невідкладний порядок денний для подальших дій.

Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам розв’язати проблеми, що постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації, – Ред.).

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Загалом оголосили дев’ять призначень в новій адміністрації Білого дому:

  • старший радник президента – Майк Донілон;
  • заступниця голови адміністрації – Джен Діллон;
  • юрисконсультант Білого дому – Дана Ремус;
  • голова адміністрації першої леді – Джулісса Панталеон;
  • головний радник першої леді – Ентоні Бернал;
  • радник президента – Стів Річетті;
  • директор канцелярії Білого дому з публічних питань – Седрік Річмонд;
  • директор канцелярії Білого дому з питань міжурядових відносин – Джуліє Родрігес;
  • директор з питань діяльності Овального кабінету – Енні Томасіні.

Підвищення зарплати в США

На посаді президента Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США – до $15 за годину.

За словами демократа, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, буде підвищена погодинна зарплата.

Фото: Getty Images

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