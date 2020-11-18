Джо Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації.

Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена – Гарріс.

– Обраний президент Байден і обрана віце-президент Гарріс мають амбітний та невідкладний порядок денний для подальших дій. Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам розв’язати проблеми, що постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації, – Ред.).

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Загалом оголосили дев’ять призначень в новій адміністрації Білого дому:

старший радник президента – Майк Донілон;

заступниця голови адміністрації – Джен Діллон;

юрисконсультант Білого дому – Дана Ремус;

голова адміністрації першої леді – Джулісса Панталеон;

головний радник першої леді – Ентоні Бернал;

радник президента – Стів Річетті;

директор канцелярії Білого дому з публічних питань – Седрік Річмонд;

директор канцелярії Білого дому з питань міжурядових відносин – Джуліє Родрігес;

директор з питань діяльності Овального кабінету – Енні Томасіні.

Підвищення зарплати в США

На посаді президента Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США – до $15 за годину.

За словами демократа, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, буде підвищена погодинна зарплата.