Джо Байден оголосив про призначення ключових посадовців перехідної адміністрації.
Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті штабу Байдена – Гарріс.
– Обраний президент Байден і обрана віце-президент Гарріс мають амбітний та невідкладний порядок денний для подальших дій.
Команда, яку ми вже почали збирати, дозволить нам розв’язати проблеми, що постануть перед нашою країною вже в перший день (після інавгурації, – Ред.).
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Загалом оголосили дев’ять призначень в новій адміністрації Білого дому:
- старший радник президента – Майк Донілон;
- заступниця голови адміністрації – Джен Діллон;
- юрисконсультант Білого дому – Дана Ремус;
- голова адміністрації першої леді – Джулісса Панталеон;
- головний радник першої леді – Ентоні Бернал;
- радник президента – Стів Річетті;
- директор канцелярії Білого дому з публічних питань – Седрік Річмонд;
- директор канцелярії Білого дому з питань міжурядових відносин – Джуліє Родрігес;
- директор з питань діяльності Овального кабінету – Енні Томасіні.
Підвищення зарплати в США
На посаді президента Джо Байден планує вдвічі підвищити мінімальну зарплату в США – до $15 за годину.
За словами демократа, коли країна почне відновлюватися після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, буде підвищена погодинна зарплата.