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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

США выделят $5 млн помощи пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе

США выделят $5 млн гуманитарной помощи пострадавшим от войны в Нагорном Карабахе. Также Штаты приветствуют прекращение боевых действий между Арменией и Азербайджаном в регионе.

— Соединенные Штаты предоставляют гуманитарную помощь в размере $5 млн для поддержки операций Международного комитета Красного Креста и других партнеров среди международных и неправительственных организаций с целью помощи людям, пострадавшим в результате недавних боевых действий, — сообщили в Госдепе.

Известно, что средства выделяются из фондов Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID).

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Выделенные деньги предназначены для обеспечения пострадавших продовольствием, медицинскими услугами, временным жильем и оказания иной помощи.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потребует от Армении возмещения убытков, причиненных в Нагорном Карабахе. Кроме того, международные организации и эксперты просчитают нанесенный ущерб Арменией за последние 30 лет.

Источник: Госдеп США

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