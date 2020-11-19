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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

США ввели санкции против двух компаний, связанных с РФ

В США ввели санкции против двух предприятий, деятельность которых связана с РФ.

Решение приняли в связи с незаконным использованием рабочих из Северной Кореи на российских промышленных объектах.

Ограничения ввели против российской строительной компании Mokran LLC, а также против северокорейского предприятия Korea Cholsan General Trading Corporation, которое работает в РФ.

Читайте: В Конгрессе США проголосовали против возвращения России в G7

Таким образом страна решила бороться с эксплуатацией КНДР своих граждан, которых часто отправляют на изнурительные работы.

Санкции США против РФ

В США выступили за введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Инициативу поддержал 371 представитель Конгресса США.

Подробнее о санкциях США против РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department of the treasury

Фото: Dreamstime

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