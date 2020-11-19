В США ввели санкции против двух предприятий, деятельность которых связана с РФ.
Решение приняли в связи с незаконным использованием рабочих из Северной Кореи на российских промышленных объектах.
Ограничения ввели против российской строительной компании Mokran LLC, а также против северокорейского предприятия Korea Cholsan General Trading Corporation, которое работает в РФ.
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Таким образом страна решила бороться с эксплуатацией КНДР своих граждан, которых часто отправляют на изнурительные работы.
Санкции США против РФ
В США выступили за введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Инициативу поддержал 371 представитель Конгресса США.
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Источник: U.S. Department of the treasury