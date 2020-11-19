В Конгрессе США проголосовали против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла решение, чтобы не допустить участия России во встречах Большой семерки G7 и восстановления формата G8.

Документом предусмотрен запрет на использование администрацией федеральных средств в целях поддержки и поощрения участия России в заседаниях G7.

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Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

Санкции против России

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об осуждении отравления врага Кремля Алексея Навального в России Новичком.

В связи с нападением на Навального 371 конгрессмен высказался за необходимость введения новых санкций против России, если расследование докажет причастность российских чиновников к преступлению.