Выборы в США: Байден побеждает Трампа в еще одном штате

На президентских выборах в США кандидат-демократ Джо Байден одержал победу в еще одном шатком штате — Аризона.

По расчетам The New York Times, Байден уже гарантировал 290 голосов выборщиков (при 270 необходимых). Действующий президент США удовлетворяется лишь 217 голосами.

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По итогам обработки 99% бюллетеней за Байдена проголосовали 49,4% жителей штата. Действующий президент Дональд Трамп получил 49,1% голосов. Разница между ними составляет более 11 тыс. голосов.

Голосование в Аризоне

Штат Аризона традиционно поддерживает республиканцев. Таким образом, Байден стал вторым после Билла Клинтона за последние 72 года представитель Демпартии, которому удалось завоевать расположение местных избирателей.

Не последней причиной поражения Трампа в штате стало его пренебрежительное отношение к однопартийцу Джону Маккейну, который более 30 лет был сенатором от Аризоне.

Вдова авторитетного политика-республиканца Синди Маккейн агитировала за Байдена и даже присоединилась к команде его советников.