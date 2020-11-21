В субботу, 21 ноября, в Грузии проходит второй тур парламентских выборов. Голосование продолжается на 1 914 избирательных участках.

Общее количество избирателей составит более 2,1 млн человек.

Для наблюдения за избирательным процессом зарегистрированы 9,5 тыс. представителей субъектов, 47,3 тыс. наблюдателей от 132 местных надзорных организаций и 920 наблюдателей от 48 международных организаций.

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В отличие от первого тура выборов, сегодня за процесс не будут следить представители оппозиционных партий. В знак протеста оппозиция сняла своих наблюдателей и отозвала членов комиссий.

В ЦИК Грузии заявляют, что они позаботились о том, чтобы не допустить распространения инфекции во время голосования и приняли меры предосторожности.

Первый тур выборов

Правящая партия Грузинская мечта — единственный избирательный субъект, принимающий участие во втором туре. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов.

Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, проходивших 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы. Оппоненты власти призвали своих сторонников к полному игнорированию голосования.

В то же время в избирательных бюллетенях все же будут все кандидаты, которые прошли во второй тур.

Источник: Новости Грузии