Исторические изменения произошли в Молдове. Там на выборах президента проиграл пророссийский кандидат, а победил — проевропейский. Майя Санду станет первой женщиной на посту президента в истории страны.

Санду уверенно обошла на выборах действующего главу государства Игоря Додона, которого открыто поддерживала Россия. Всей своей карьерой Додон обязан именно Кремлю.

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Но работали российские политтехнологи в Молдове по старым кремлевскими методичкам — развернули против Санду целую ковровую бомбардировку из фейков.

В роликах Додона в случае ее победы Молдове обещали чуть ли не ЛГБТ-оккупацию, запрет церкви и терминов папа и мама. Но что-то пошло не так и страшилки о наступлении злого Запада не сработали.

О Додоне же специально снимать ролики не пришлось. Он сам за время своей каденции постарался. В известном ролике, который видел ли не каждый житель Молдовы, президенту передает черный полиэтиленовый пакет с благодарностью местный олигарх Влад Плахотнюк.

Но поражение Додона еще не означает окончательную потерю Россией влияния в стране. Ведь Молдова — это парламентская республика, возможности президента ограничены, а влияние в местном парламенте Кремль как раз сохраняет.

Правда, возможно не надолго, ведь Майя Санду может пойти по пути Владимира Зеленского и попробовать распустить парламент после победы на президентских выборах.

Это может стать большим прорывом для украинского-молдавских отношений. Ведь в последние годы их практически не было. Додон был персоной нон-грата в Украине из-за того, что отказывался признать аннексию Крыма Россией. В Санду таких проблем нет.

В свою очередь, Киев готов поддержать Кишинев в решении конфликта в Приднестровье. Санду уже заявила о необходимости вывода из региона российской армии, особенно после последних событий. Когда на президентских выборах именно из Приднестровья в Молдову привезли почти 30 тыс. избирателей, которые послушно проголосовали за пророссийского кандидата.

Но Приднестровьем и Донбассом перечень мест дислокации российских военных не заканчивается. Недавно появились они и в Нагорном Карабахе, где еще недавно шли ожесточенные бои.

В ходе шестинедельной войны Азербайджан практически отвоевал Нагорный Карабах. Азербайджанская армия вошла в стратегический регион Агдам, который почти 30 лет находился под контролем Армении. Ну а те районы, которые остались за армянами, теперь контролируют российские миротворцы.

В то же время в самой Армении Россию больше не считают братским государством, как раньше. От Кремля ждали поддержки в войне с Азербайджаном, а он вместо этого торговал оружием с Баку. И теперь только увеличил зависимость Еревана от себя.

Не в восторге армяне и от действий собственной власти. Премьера Николу Пашиняна обвиняют в сдаче национальных интересов из-за болезненного мира с Азербайджаном, и призывают уйти в отставку.

При этом массовые антиправительственные протесты могут быть выгодны и Кремлю, для которого Пашинян всегда был неприемлемой фигурой. Ему так и не простили приход к власти в результате бархатной революции в 2018 году.

Показательно в истории с Карабахом и то, что Россия увеличила свое военное присутствие в регионе при полном бездействии Запада. Исторически в карабахском конфликте было три арбитра — Россия, США и Франция. Но сейчас Кремль все решил сам. И такая тенденция не может не беспокоить Украину.

Самостоятельно, без Запада Россия пытается решить и проблему в Беларуси, где протесты против режима Лукашенко не утихают уже более 100 дней.

Протесты уже проходят не только на центральных улицах, но и во дворах. Но силовики добираются и туда. Новая фишка Лукашенко — летучие команды титушок, которые совершают объезды минскими дворами и срывают бело-красно-белые флаги.

Во время одного из таких дворовых рейдов титушки даже забили до смерти человека — 31-летнего Романа Бондаренко. Что стало новым импульсом для протестов.

В память о Романе акции прошли по всей Беларуси. Люди вышли на улицы с цветами и свечами. Однако их разогнали с особой жестокостью.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Путин использует Лукашенко как разменную монету в переговорах с новой американской администрацией. Сейчас же Запад ограничивается только санкциями против представителей белорусского режима, которые не особо беспокоят Лукашенко.

США обратились к Лукашенко

В Госдепартаменте США предупредили Александра Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие и освободить задержанных активистов. Там призвали власти пойти надиалог с гражданами.

Заместитель спикера Госдепартамента США Кейл Браун также акцентировал внимание на освобождении журналистов.