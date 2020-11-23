Історичні зміни відбулися в Молдові. Там на виборах президента програв проросійський кандидат, а переміг – проєвропейський. Майя Санду стане першою жінкою на посту президента в історії країни.

Санду впевнено обійшла на виборах чинного главу держави Ігоря Додона, якого відкрито підтримувала Росія. Всією своєю кар’єрою Додон зобов’язаний саме Кремлю.

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Та працювали російські політтехнологи в Молдові за старими кремлівськими методичками – розгорнули проти Санду ціле килимове бомбардування з фейків.

У роликах Додона в разі її перемоги Молдові обіцяли ледве не ЛГБТ-окупацію, заборону церкви і термінів тато й мама. Але щось пішло не так і страшилки про наступ злого Заходу не спрацювали.

Про Додона ж спеціально знімати ролики не довелося. Він сам за час своєї каденції постарався. У найвідомішому ролику, який бачив ледве не кожен житель Молдови, президенту передає чорний поліетиленовий пакет з подякою місцевий олігарх Влад Плахотнюк.

Але поразка Додона ще не означає остаточну втрату Росією впливу в країні. Адже Молдова – це парламентська республіка, повноваження президента обмежені, а вплив у місцевому парламенті Кремль якраз зберігає.

Щоправда, можливо не надовго, адже Майя Санду може піти шляхом Володимира Зеленського і спробувати розпустити парламент після перемоги на президентських виборах.

Це може стати великим проривом для українсько-молдавських відносин. Адже в останні роки їх практично не існувало. Додон був персоною нон-грата в Україні через те, що відмовлявся визнати анексію Криму Росією. У Санду таких проблем немає.

У свою чергу, Київ готовий підтримати Кишинів у розв’язанні конфлікту в Придністров’ї. Санду вже заявила про необхідність виведення з регіону російської армії, а особливо після останніх подій. Коли на президентських виборах саме з Придністров’я в Молдову привезли майже 30 тис. виборців, які слухняно проголосували за проросійського кандидата.

Та Придністров’ям і Донбасом перелік місць дислокації російських військових не завершується. Віднедавна з’явилися вони і в Нагірному Карабаху, де ще недавно тривали запеклі бої.

У ході шеститижневої війни Азербайджан практично відвоював Нагірний Карабах. Азербайджанська армія увійшла в стратегічний регіон Агдам, який майже 30 років перебував під контролем Вірменії. Ну а ті райони, які лишилися за вірменами, тепер контролюють російські миротворці.

Водночас у самій Вірменії Росію більше не вважають братською державою, як раніше. Від Кремля чекали підтримки у війні з Азербайджаном, а він натомість торгував зброєю з Баку. І тепер лише збільшив залежність Єревану від себе.

Не в захваті вірмени і від дій власної влади. Прем’єра Ніколу Пашиняна звинувачують у здачі національних інтересів через болісний мир з Азербайджаном, та закликають піти у відставку.

При цьому масові антиурядові протести можуть бути вигідні і Кремлю, для якого Пашинян завжди був неприйнятною фігурою. Йому так і не пробачили прихід до влади внаслідок оксамитової революції у 2018 році.

Показово в історії з Карабахом і те, що Росія збільшила свою військову присутність в регіоні при повній бездіяльності Заходу. Історично в карабахському конфлікті існувало три арбітри – Росія, США та Франція. Але зараз Кремль все вирішив сам. І така тенденція не може не турбувати Україну.

Самостійно, без Заходу Росія намагається вирішити і проблему в Білорусі, де протести проти режиму Лукашенка не вщухають вже понад 100 днів.

Протести вже проходять не лише на центральних вулицях, а й у дворах. Та силовики добираються і туди. Нова фішка Лукашенка – летючі команди тітушок, які роблять об’їзди мінськими дворами і зривають біло-червоно-білі прапорці.

Під час одного з таких дворових рейдів тітушки навіть забили до смерті людину – 31-річного Романа Бондаренка. Що стало новим імпульсом для протестів.

У пам’ять про Романа акції пройшли по всій Білорусі. Люди вийшли на вулиці з квітами і свічками. Проте їх розігнали з особливою жорстокістю.

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін вважає, що Путін використає Лукашенка як розмінну монету в перемовинах з новою американською адміністрацією. Нині ж Захід обмежується лише санкціями проти представників білоруського режиму, які не особливо турбують Лукашенка.

США звернулися до Лукашенка

У Держдепартаменті США попередили Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти надіалог з громадянами.

Заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун також наголосив на звільненні журналістів.