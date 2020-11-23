В Нью-Йорке тысячи хасидов тайно собрались в помещении синагоги для празднования свадьбы в семье раввина. Несмотря на пандемию коронавируса, на событие собралось более семи тысяч человек.
Событие произошло две недели назад в Бруклине. Это была свадьба внука великого раввина Аарона Тейтелбаума.
Большое скопление людей стало известно из видео, которое попало в СМИ. На нем можно увидеть тысячи хасидов. При этом, никто не был в маске и не придерживался правил социального дистанционирования.
Зал синагоги рассчитан на 7 тысяч человек, однако в помещении было больше, поскольку все гости стояли тесно.
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Вспышка коронавируса в США
В штате Мэн (США) после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса в регионе. От осложнений Covid-19 умерли семь пациентов.
В Миллинокетe проходила свадьба, на которой присутствовали 65 гостей, с ними связаны более 175 случаев заражения коронавирусом.
Источник: The Jerusalem Post