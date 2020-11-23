У Нью-Йорку тисячі хасидів таємно зібралися в приміщенні синагоги для святкування весілля в родині рабина. Незважаючи на пандемію коронавірусу, на подію зібралося понад сім тисяч осіб.

Подія сталася два тижні тому в Брукліні. Це було весілля внука великого рабина Аарона Тейтелбаума.

Про таку масштабну кількість гостей стало відомо з відео, яке потрапило в ЗМІ. На ньому можна побачити тисячі хасидів. Крім того, всі гості не дотримувалися правил соціального дистанціювання та нехтували носінням масок.

Зал синагоги розрахований на сім тисяч осіб, проте в приміщенні було більше гостей, оскільки присутні стояли дуже щільно.

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Спалах коронавірусу у США

У штаті Мен (США) після святкування весілля стався спалах коронавірусу в регіоні. Від ускладнень Covid-19 померли сім пацієнтів. У Міллінокеті проходило весілля, на якому були присутні 65 гостей, з ними пов’язані понад 175 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: The Jerusalem Post