Европейские страны Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к персональным санкциям против России за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

— Страны-кандидаты Черногория и Албания, Лихтенштейн и Норвегия, относящиеся к Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоне, присоединились к этому решению Совета ЕС. Европейский Союз принимает к сведению такие обязательства и приветствует их, — сообщается в заявлении высокого представителя ЕС.

Индивидуальные санкции Евросоюза из-за российской агрессии против Украины впервые ввели в марте 2014 года. Они применяются в отношении 175 человек и 44 организаций.

Читайте: Великобритания ввела санкции против РФ за Керченский мост

10 сентября 2020 года Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года.

А в октябре этого года президент Владимир Зеленский заявил, что санкции ЕС против России будут действовать до восстановления целостности Украины.

Президент Европейского Союза Шарль Мишель подтвердил его слова и добавил, что ЕС остается крупнейшим и надежным партнером Украины.

Источник: Европейский совет