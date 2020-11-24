Во Всемирной организации здравоохранения признали необходимость сохранения локдауна на Рождество. В то же время считают, что такие ограничения могут спровоцировать протесты.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власть не может отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то ослабления приведут к резкому росту заболеваемости, — подчеркнул он.

Читайте: Как помогают бизнесу на карантине за границей и в Украине

По его мнению, правительства могут только прогнозировать риски ослабления карантина на праздники.

В то же время Райан отметил минусы сохранения жестких ограничений на Рождество, в частности возможность протестов.

— Если людям не позволят встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к усталости от ограничительных мер и, возможно, дальнейшим протестам против них, — считает представитель ВОЗ.

Локдаун на Рождество

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов считает, что локдаун лучше всего ввести на три-четыре недели именно на рождественские праздники.

По его словам, экономику ждут трудности, если власть будет вводить определенные ограничения, однако, если ситуацию с коронавирусом отпустить и люди массово начнут болеть, то это также негативно отразится на экономике.