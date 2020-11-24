У Всесвітній організації охорони здоров’я визнали необхідність збереження локдауну на Різдво. Водночас вважають, що такі обмеження можуть спровокувати протести.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я Майкл Райан.

– Якщо у країні немає необхідної інфраструктури, і влада не може відстежувати контакти людей, які заразилися, та ізолювати їх, то послаблення приведуть до різкого зростання захворюваності, – наголосив він.

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На його думку, уряди можуть лише прогнозувати ризики послаблення карантину на свята.

Водночас Райан вказав на мінуси збереження жорстких обмежень на Різдво, зокрема можливість протестів.

– Якщо людям не дозволять зустрічатися, у багатьох це викличе зневіру і пригнічений стан, що може привести до втоми від обмежувальних заходів і, можливо, подальших протестів проти них, – вважає представник ВООЗ.

Локдаун на Різдво

Позаштатний радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов вважає, що локдаун найкраще вводити на три-чотири тижні саме на різдвяні свята.

За його словами, економіку чекають труднощі, якщо влада буде вводити певні обмеження, проте, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.